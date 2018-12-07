Сон под пристальным вниманием: Учёные придумали радар, контролирующий здоровье пациента на дому

Специальное приспособление крепится над кроватью больного и отслеживает движение его грудной клетки, передавая данные на компьютер врачей.

В мире существует большой процент людей, у которых с возрастом наблюдаются проблемы с дыханием во сне. Кто-то храпит, а у кого-то диагностируется апноэ. При таком диагнозе у человека происходят кратковременные остановки дыхания, пока он спит. Чтобы подробно исследовать причину, пациента необходимо подключить к различным приборам, а потом наблюдать за ним в период сна. Заснуть в таких условиях довольно непросто. Сотрудники Университета Ватерлоо в Канаде нашли решение этой проблемы.

Канадские учёные придумали радар, при помощи которого можно отслеживать здоровье пациента на дому. Приспособление, которое по размерам не превышает стандартный смартфон, крепится над кроватью, где спит наблюдаемый человек. Под пристальным вниманием радара, он спокойно засыпает в домашней обстановке. Контролирующий аппарат считывает колебания грудной клетки спящего, передавая данные медикам. При апноэ сон не прерывается, поэтому на утро человек не может знать, сколько раз останавливалось дыхание. Врачи анализируют собранные результаты и принимают решение о дальнейшем лечении. На сегодняшний день радар прошёл проверку на 50 добровольцах, доказав свою высокую эффективность.