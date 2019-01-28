Диеты не работают: Специалисты рассказали о принципах интуитивного питания

Сегодня, 04:00 \\ Здоровье

Главные принципы это любить своё тело, уважать своё здоровье и подружиться с едой. Также нужно вставать со стола с лёгким чувством голода.

 Каждый день миллионы женщин по всему миру пытаются сесть на очередную новомодную диету. а в преддверии сезона в России это особенно актуально. Диетологи и учёные каждый день пытаются доказать эффективность этих диет.

Однако дипломированный диетолог, нутриционист и автор нескольких книг Эвелин Триболи считает, что диета лишь вредит. По её мнению она наоборот может привести к увеличению веса, наряду с зацикленностью на еде и теле, занижению самооценки и неупорядоченным поведением в еде. В общем, в её понимании диеты не работают.

Недавно она рассказала о методе, который работает, а точнее о принципах интуитивного питания. Главными из них являются: люби своё тело, уважай своё здоровье и подружись с едой. Человек это единственный специалист по своему телу и только он знает, что чувствует. Диетологи в этой области рассказали, что к такому принципу питания люди приходят после неудачного опыта похудения.

Первый шаг к такому питанию это успокоить своего внутреннего критика, который говорит что вредно, а что полезно. Далее понять, что еда не хорошая и не плохая. Это просто топливо и нужно есть то, что приносит энергию. Ну и конечно нужна мера в еде, важно вовремя остановится и выйти из-за стола с лёгким чувством голода.

Возможно первое время будут происходить срывы из-за вседозволенности, однако со временем человеку надоест есть печенье и фаст-фуд, и организму понадобиться что-то другое. Специалисты говорят, что большинство интуитивных едоков в конечном итоге употребляют довольно разнообразную, сбалансированную пищу.

В итоге, интуитивное питание - это способ убедиться, что ваши потребности удовлетворяются. Что отличает интуитивное питание от традиционных диет? То, что оно на 100% гибкое—оно может (и будет) выглядеть по-разному для всех.

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Автор - Катерина Рождественская
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