Антигравитационная йога позволит избавиться от мигреней и привести тело в порядок

Сегодня, 10:53 \\ Здоровье

Новый вид йоги на гамаках только набирает обороты, но уже известно о его пользе для организма.

AntiGravity – это вид тренировок на специальном шелковом гамаке Харрисона, выдерживающем до 500 кг. Такой вид йоги не развлечение, а вполне серьезная нагрузка при которой задействуются разные группы мышц. Человек находится в подвешенном состоянии и его позвоночный столб вытягивается, благодаря чему напряжение из мышц и тела уходит. Такие тренировки проводятся под присмотром специально обученных тренеров и не вызывают побочных эффектов.

Специалисты отмечают, что с помощью йоги на гамаке можно не только привести свое тело в порядок, но и улучшить координацию и осанку, повысить настроение и самооценку, а эмоций, полученных от занятий хватит еще надолго. Португальские учёные считают, что антигравитационная йога позволит избавиться от мигреней. Возникающие во время тренировки гормоны радости (окситоцины, эндорфины и серотонины) блокируют работу болевых рецепторов и способствуют прохождению мигреней. Такой метод гораздо эффективнее приема лекарств и не несет вреда организму.

AntiGravity йога отличный вариант для расслабления тела и самомассажа. Обхват гамаком бедер и поясницы аналогичен проведению глубокого массажа.

Существуют различные типы занятий для новичков и экспертов, во время которых каждый получает существенную пользу. Тренеры отмечают ряд противопоказаний для занятий на гамаке. Если у человека имеются смещения дисков, тонкие стенки сосудов головы, заболевания щитовидной железы или он болен гипертонией или тромбозом то занятия для него под запретом. Так как многие упражнения выполняются вниз головой, то люди со слабым вестибулярным аппаратом и описанными проблемами могут получить серьезный вред для здоровья.

Для всех остальных это будет хорошее времяпровождение с пользой для организма.

Поделиться новостью:
Автор - Олег Некрасов
Главное за неделю

Таймер смерти запущен: В октябре 2019 из-за гигантского астероида человечество постигнет участь динозавров

К Земле мчится астероид 340 метров в поперечнике. Он отправит Землю на 66 млн лет назад,...

Отпуск для россиянок может обернуться увольнением

Западная фармацевтическая компания провела опрос и выяснила, что женщины в России готовы...

В эпоху динозавров морские существа плавали по океану на гигантских плотах

Подводные жители создавали из брёвен конструкции длиной 15 метров и бороздили на них...

Бомба замедленного действия? Нацистская Германия действительно была близка к ядерной программе

Крошечная структура, именуемая «куб смерти», сейчас на изучении экспертов, но где...

Эксперты признались, почему полезно пить сок чёрной редьки

Её применяют для борьбы с простудными заболеваниями и при лечении угревой сыпи.

Медики назвали ТОП продуктов, которые можно есть перед сном

 Многие люди не могут отказать себе в удовольствии перекуса перед сном. Но все знают, что...

Психологи рассказали о пользе безделья

 Психологи считают, что целенаправленное безделье может благотворно повлиять на состояние...

Московский школьник разработал новый гарпун для космических кораблей

 Ученик пятого класса школы «Глория» Даниел Бабаев поделился своими разработками в сфере...

Гипертоники забудут о своей болезни: Эксперты рассказали о пользе куриных лап

Кто бы мог подумать, но куриные лапы – это один из самых богатых источников кальция.

В NASA опубликовали запись «землетрясения» на Марсе

 Американскими учеными впервые была обнаружена сейсмическая активность на Марсе. По...

ДНК Средневековья: Ученые изучили останки крестоносцев

 На Святой Земле сражались не только европейцы, но и их дети от смешанных браков.

Ученые рассказали, как будет выглядеть земля, когда растают все льды

 Американские ученые поделились информацией о новом виде мировой карты континентов после...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ