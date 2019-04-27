Антигравитационная йога позволит избавиться от мигреней и привести тело в порядок

Новый вид йоги на гамаках только набирает обороты, но уже известно о его пользе для организма.

AntiGravity – это вид тренировок на специальном шелковом гамаке Харрисона, выдерживающем до 500 кг. Такой вид йоги не развлечение, а вполне серьезная нагрузка при которой задействуются разные группы мышц. Человек находится в подвешенном состоянии и его позвоночный столб вытягивается, благодаря чему напряжение из мышц и тела уходит. Такие тренировки проводятся под присмотром специально обученных тренеров и не вызывают побочных эффектов.

Специалисты отмечают, что с помощью йоги на гамаке можно не только привести свое тело в порядок, но и улучшить координацию и осанку, повысить настроение и самооценку, а эмоций, полученных от занятий хватит еще надолго. Португальские учёные считают, что антигравитационная йога позволит избавиться от мигреней. Возникающие во время тренировки гормоны радости (окситоцины, эндорфины и серотонины) блокируют работу болевых рецепторов и способствуют прохождению мигреней. Такой метод гораздо эффективнее приема лекарств и не несет вреда организму.

AntiGravity йога отличный вариант для расслабления тела и самомассажа. Обхват гамаком бедер и поясницы аналогичен проведению глубокого массажа.

Существуют различные типы занятий для новичков и экспертов, во время которых каждый получает существенную пользу. Тренеры отмечают ряд противопоказаний для занятий на гамаке. Если у человека имеются смещения дисков, тонкие стенки сосудов головы, заболевания щитовидной железы или он болен гипертонией или тромбозом то занятия для него под запретом. Так как многие упражнения выполняются вниз головой, то люди со слабым вестибулярным аппаратом и описанными проблемами могут получить серьезный вред для здоровья.

Для всех остальных это будет хорошее времяпровождение с пользой для организма.