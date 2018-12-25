Диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка

Сегодня, 08:21 \\ Здоровье

Главный диетолог Московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова в преддверии майских праздников предупреждает о том, что чрезмерное употребление жаренного мяса может привести к обострению хронических заболеваний.

 

Ведь человек может совершенно не знать о имеющихся у него заболевания до самого обострения, которое может вызвать злоупотребление жирными блюдами и алкоголем. При чрезмерном употребления спиртных напитков, в том числе красного вина, и жаренного может спровоцировать первый приступ подагры. Запивать шашлык лучше водой, а не газировкой или соком, дабы снизить калорийность. Также Роспотребнадзор предупреждает об опасности употребления горелых шашлыков, так как в них содержится большая концентрация бензпирена, который вызывает онкологию.

Диетолог настоятельно рекомендует не допускать перееданий, соблюдать водный режим, есть больше овощей и ягод. При этом необходимо не забывать про физическую активность и спорт. Полезно заняться пробежками и не забывать про велосипед. Чем больше мы двигаемся, тем быстрее и больше мы тратим калории. Что очень актуально в праздники.

При выборе шашлыка необходимо обращать внимание на состав и срок годности. Специалисты рекомендуют покупать нежирные сорта мяса, а в составе готового шашлыка не должно быть ничего лишнего, только мясо, соль, специй, уксус и лук. К слову, польские специалисты по кулинарии предоставили рецепт идеального шашлыка. Чтобы у мяса хорошо смягчились волока, но при этом сохранилась прочность, в маринад надо добавить лимонный сок винный уксус.

Также существует альтернатива жареным шашлыкам, а именно мясо с овощами на на домашнем гриле.

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