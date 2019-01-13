«Отравление» витамином D провоцирует рак – эксперт

Чтобы не подписать себе приговор, стоит придерживаться чётких рекомендаций, говорит врач.

Витамин D способствует усвоению кальция, магния и фосфатов, которые формируют кость, а его дефицит приводит к остеопорозу (ломкие кости) и остеомаляции (мягкие кости). Низкое содержание витамина D также связано с мышечной слабостью, болезнями сердца, деменцией, болезнью Альцгеймера и Паркинсона. Что делать, чтобы не получить такой диагноз, решилась ответить врач.

«Большинство из нас страдают от нехватки солнечных лучей, но даже сардины и определённые добавки не решают эту проблему», - говорит эксперт.

«Отравление» витамином D провоцирует рак, подчёркивает специалист, ведь научно доказано, что передозировка полезными элементами также разрушительно действует на организм, как и их нехватка. Основным источником витамина D является Солнце, но также доказано, что Светило провоцирует скорое развитие клеток рака. В итоге онкольным и людям с возможными наследственными предрасположенностями запрещают находиться под прямыми солнечными лучами не просто так.

«Во-первых, нет единого мнения о том, что представляет собой «дефицит». Разные группы здоровья имеют разные рекомендации. Во-вторых, нет единого мнения о ценности приема витаминов в виде добавок», - говорит эксперт.

Пока нет единого мнения, но большинство исследователей уже сейчас говорят о взаимосвязи витамина D, рака и Солнца.