Без СМС и регистрации: В Канаде опасность укуса клеща определят онлайн по фото

Сегодня, 04:10 \\ Здоровье

Каждый канадец может прислать снимок укусившего его клеща в специальный онлайн-сервис, после чего специалисты сообщат, что это за вид и стоит ли обратиться к врачу.

В Канаде, как и в России, есть множество лесов. Лесные массивы являются излюбленным местом обитания мелких животных – клещей, которых многие ошибочно считают насекомыми. Разобраться во множестве видов этого существа не подготовленному человеку достаточно сложно. С другой стороны это имеет огромное значения для безопасности здоровья. Некоторые виды клещей являются переносчиками опасных заболеваний, таких как болезнь Лайма или боррелиоз, энцефалит, пятнистая лихорадка. Помочь укушенному человеку вызвались канадские разработчики.

Программисты и учёные из Канады создали специальный сайт, при помощи которого любой человек может получить моментальную справку и оценить опасность укуса клеща. Сервис «eTick» работает без предварительной регистрации и СМС. Укушенному человеку достаточно загрузить фото клеща, по которому специалисты в режиме онлайн определят вид арахнида и потенциальную опасность укуса. Если человек пострадал от клещей, переносящих боррелиоз, ему в течение трёх суток необходимо сделать вакцину. Кроме того, место, где пользователя укусил клещ, сразу будет отмечено на интерактивной карте, чтобы другие клиенты сервиса могли видеть потенциально-опасные участки леса. Подобный ресурс был запущен в Австралии для определения вида нападающей змеи. Пользователи социальных сетей отметили, что сайт по идентификации клещей не помешал бы и в России.

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Автор - Антон Словацкий
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