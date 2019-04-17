Нужно ли беременным женщинам заниматься спортом рассказали эксперты

Врачи рассказали, полезны ли физические нагрузки для женщин, вынашивающих детей.

Гинеколог Любовь Ерофеева рассказала, что занятия спортом очень полезны для беременных. У некоторых женщин беременность протекает тяжело, в таком случае им запрещены любые резкие движение, не говоря уже о занятиях спортом. Остальным некоторая нагрузка будет только на пользу.

Врач рекомендует заниматься спортом три раза в неделю, а также больше времени проводить на свежем воздухе, ходить пешком. При прогулке легкие лучше дышат, улучшается работа нервной системы, мышцы находятся в тонусе, плод насыщается нужным количеством кислорода. Гулять нужно от 40 минут в день.

Запрещается ездить на велосипеде или бегать. Данные виды спорта могут вызвать осложнения у беременных. А вот ходить в спортивный зал и заниматься под чутким руководством тренера как раз рекомендуется.

Физическая подготовка влияет на то, как пройдут роды. Если женщина занималась в период беременности спортом, процесс рождения пройдет легче.