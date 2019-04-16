Учёные выяснили почему человек испытывает постоянную усталость

Сегодня, 00:00 \\ Здоровье

Исследователи выяснили, что ключевыми причинами постоянной усталости являются проблемы со здоровьем, которые можно решить, не прилагая больших усилий.

 

Учёные, провели множество исследований, чтобы выяснить основные причины усталости, которая так заметно усложняет человеческую жизнь.

Одной из причин, является стресс. Со стрессом чаще всего в человеческую жизнь приходит и депрессия, от которой можно избавиться, переключив своё внимание на какое-нибудь полезное занятие, которое ему нравится. Было доказано, что чем больше у человека возможность проводить время наедине со своим хобби, тем меньше его подверженность стрессу.

Ещё одной причиной, и, пожалуй, самой важной, является нехватка витаминов. Организм не может выполнять все свои функции в должном ритме, так как ему не хватает ресурсов, коими и являются витамины. В частности, это витамин В, который содержится в рыбе, мясе, яйцах и кисломолочной продукции.

Болезнь щитовидной железы тоже может стать причиной усталости. В этом случае, рекомендуется обратиться к врачу, так как помимо усталости симптомами серьёзных щитовидных заболеваний могут являться также сухость кожи и резкие изменения в весе.

Четвёртой причиной становится излишний вес, так как он забирает большое количество энергии. Человеку с избыточным весом приходится целыми днями носить на себе лишние килограммы из-за чего организм не справляется и устаёт намного быстрее.

Решив, хотя бы часть из этих проблем, можно обеспечить себя большим количеством энергии на целый день, что увеличит продуктивность в разы.

Поделиться новостью:
Автор - Дарья Дунаевич
Главное за неделю

Таймер смерти запущен: В октябре 2019 из-за гигантского астероида человечество постигнет участь динозавров

К Земле мчится астероид 340 метров в поперечнике. Он отправит Землю на 66 млн лет назад,...

Отпуск для россиянок может обернуться увольнением

Западная фармацевтическая компания провела опрос и выяснила, что женщины в России готовы...

В эпоху динозавров морские существа плавали по океану на гигантских плотах

Подводные жители создавали из брёвен конструкции длиной 15 метров и бороздили на них...

Бомба замедленного действия? Нацистская Германия действительно была близка к ядерной программе

Крошечная структура, именуемая «куб смерти», сейчас на изучении экспертов, но где...

Эксперты признались, почему полезно пить сок чёрной редьки

Её применяют для борьбы с простудными заболеваниями и при лечении угревой сыпи.

Медики назвали ТОП продуктов, которые можно есть перед сном

 Многие люди не могут отказать себе в удовольствии перекуса перед сном. Но все знают, что...

Психологи рассказали о пользе безделья

 Психологи считают, что целенаправленное безделье может благотворно повлиять на состояние...

Московский школьник разработал новый гарпун для космических кораблей

 Ученик пятого класса школы «Глория» Даниел Бабаев поделился своими разработками в сфере...

Гипертоники забудут о своей болезни: Эксперты рассказали о пользе куриных лап

Кто бы мог подумать, но куриные лапы – это один из самых богатых источников кальция.

В NASA опубликовали запись «землетрясения» на Марсе

 Американскими учеными впервые была обнаружена сейсмическая активность на Марсе. По...

ДНК Средневековья: Ученые изучили останки крестоносцев

 На Святой Земле сражались не только европейцы, но и их дети от смешанных браков.

Ученые рассказали, как будет выглядеть земля, когда растают все льды

 Американские ученые поделились информацией о новом виде мировой карты континентов после...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ