Щитовидная железа играет большую роль в женском организме

Сегодня, 09:22 \\ Здоровье

Неправильная работа этого органа имеет серьезные последствия, особенно для представительниц прекрасного пола.

 

Щитовидная железа регулирует обмен веществ, отвечает за нормальное содержание йода в организме, поддерживает работу внутренних систем. Этот орган играет большую роль в организме женщин. Поэтому неправильная работа этой железы имеет серьезные последствия.

Щитовидная железа значительно влияет на менструальный цикл. При нарушении работы этого органа критические дни могут стать нерегулярными или совсем пропасть. У юных представительниц прекрасного пола могут начаться проблемы в половом развитии, а это чревато полным отсутствием менструаций.

Нельзя допускать неправильного функционирования щитовидной железы в период беременности. В этот период может пострадать не только женщина, но и плод. Именно по этой причине женщинам, готовящимся к появлению малыша на свет, назначают серьезные обследования. Многие девушки, неспособные иметь детей, имеют больную щитовидку. Симптомы неправильной работы железы не всегда заметны.

Гормоны щитовидной железы влияют на появление патологий в груди. Часто из-за проблем с щитовидкой развивается мастопатия, которая доставляет женщинам немало мучений.

Часто причиной резкого набора или потери веса является именно щитовидная железа. Для выявления причины изменений необходимо обратиться к соответствующему специалисту и проверить гормональный фон.

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