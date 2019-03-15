Ученые заявили, что многие родители закрывают глаза на ожирение детей

Многие даже не догадываются, что у их чад есть проблемы с лишним весом.

Родители не видят лишнего веса, а иногда и ожирения у своих детей. Об этом рассказали ученые из Ноттингемского университета. Это подтверждает 87 экспериментов, проходящих 18 лет, в которых участвовали 24,7 тысяч детей и их родители.

Исследователи отметили, что чем младше ребенок, тем меньше шанс, что родители увидят его лишний вес. Более того, чаще не замечаются переизбытки веса у мальчиков. Родители думают, что их вес нормальный в соотношении с девочками.

Также выяснилось, что более полные родители реже замечают лишние килограммы у своих детей, чем стройные. Взрослые люди с излишним весом имеют искаженное восприятие о своем весе. Точно также они закрывают глаза на ожирение своих детей, попросту не видя его.

Согласно исследованию 55% родителей не имеют представления, что у их чад имеются лишние килограммы. Ранее исследователи из Детского госпиталя Немура в Орландо выяснили, что есть связь между детским ожирением и астмой. Результаты работы опубликованы в журнале Pediatris.

Кроме астмы ожирение опасно и другими серьезными последствиями. Организм детей, страдающих от ожирения подвергается большой нагрузке, поэтому у них чаще возникают хронические заболевания. Очень важно заметить проблему вовремя, чтобы в будущем избежать проблем со здоровьем.