Психологи рассказали о пользе безделья

Сегодня, 04:46 \\ Здоровье

Психологи считают, что целенаправленное безделье может благотворно повлиять на состояние человека. Специалисты рассказали о пользе «ничегонеделания» в современном мире. Информацию об этом передает The New York Times.

 По мнению психологов, для психики человека очень важно безделье. Если его регулярно практиковать, то можно избежать тревожных расстройств, выгорания и стрессов. В противовес этому увеличится креативность и продуктивность.

Однако определить, что именно относится к категории «безделье» достаточно трудно. Специалисты сравнивают его с таким голландским понятием, как «никсен», которое раскрывает психолог Дорин Доджен-Мэги в своей книге «Как сбалансировать жизнь и технологии в цифровом мире».

Психологи объясняют, что полезное для человека безделье заключается в следующем: необходимо осознанно тратить время на то, чтобы посидеть без движения или посмотреть в окно, не отвлекаясь на повседневные дела и работу.

Если регулярно практиковать безделье, то продуктивность человека заметно увеличивается. А мечтания, которым люди предаются во время того, когда ничего не делают, повышают уровень креативности.

Психологи рекомендуют прислушиваться к своему организму. И в моменты, когда разум в буквальном смысле начинает отключаться, следует уделить время для безделья. Тем самым человек будет предупреждать выгорание и хроническую переутомляемость.

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Автор - Мария Титова
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