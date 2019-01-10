Интервальное голодание может подойти не всем

Фастинг – действительно действенный метод похудения, но некоторым людям он может быть противопоказан.

Интервальное голодание в данный момент является популярным и эффективным способом похудения. Но не все задумываются о его последствиях и противопоказаниях.

Фастинг заключается в том, что какой-то период употреблять можно практически все, а после него ничего, кроме жидкостей, не содержащих сахар. Существует не одна методика циклического голодания, в каждой из которой интервалы между едой и голодом могут быть совершенно различными. Данный способ похудения может помочь не только похудеть.

Люди, занимающиеся умственным трудом, часто практикуют интервальное голодания для улучшения работы мозга. При фастинге в крови повышается уровень кетонов, за счет чего повышается работоспособность и быстрота реакций. Приверженцы такого типа питания рассказывают, что у них повышается стрессоустойчивость и ум становится более ясным.

Циклическое голодание советует практиковать эндокринологи и диетологи. Фастинг может нормализовать лептин –гормон насыщения. Врачи говорят, что этот метод питания позволяет расщепляться висцеральному жиру.

К сожалению, интервальное голодание подойдет не всем. Оно категорически запрещено детям, людям, страдающим диабетом второго типа, больным аритмией и людям с низким давлением. Поэтому перед тем, как начать придерживаться такого питания, следует обратиться к специалисту.