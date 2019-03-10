Ученые нашли альтернативу спорту в похудении

Сегодня, 03:35 \\ Здоровье

Считается, что наиболее эффективным средством в похудении является спорт. Однако ученые нашли ему альтернативу. Физические нагрузки можно частично заменить витамином С.

 Многие люди зачастую в плотном графике жизненных дел не находят времени на спорт. Но при этом они желают заниматься собой и поддерживать фигуру в должном состоянии. Ученые нашли для таких людей альтернату.

Спорт в некоторой мере может заменить витамин С. Он влияет на сердечно-сосудистую систему аналогичным образом, что физические упражнения.

Дело в том, что у людей с избыточным весом активно работает гормон эндотелин-1 (ET-1), который известен своим сосудосуживающим действием. Из-за этого ухудшается кровоснабжение и повышается риск развития сердечных заболеваний.

Работу данного гормона успешно подавляет витамин С. Он оказывает воздействие на организм аналогично регулярной ходьбе быстрым темпом. Поэтому запускается процесс похудения.

Однако ученые напоминают, что потребление витамина не станет полной альтернативой спорту, так как цель физических нагрузок не заключается лишь в подавлении активность эндотелина-1. Спорт влияет на состояние костей и мышц, укрепляя их. С этой функцией витамин С не справится. Поэтому ученые предлагают гармонично вводить на регулярной основе в свои привычки как витаминизацию организма, так и физические нагрузки.

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Автор - Мария Титова
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