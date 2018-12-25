Нарколог рассказал, что в соке может образовываться алкоголь

Водителям, болеющих диабетом, лучше воздержаться от употребления этого напитка.

Нарколог Алексей Казанцев объяснил, может ли в соке образовываться алкоголь и можно ли его пить тем, кто за рулем.

Врач рассказал, что открытая упаковка с соком, находящаяся не в холодильнике, может содержать небольшое количество алкоголя. Так происходит из-за процесса брожения. В соках, хранящихся не в холодильнике, может образовываться до 0,35% спирта. Быстрее всего начинают бродить соки винограда, смородины и яблока.

Не рекомендуется пить сок перед дорогой тем, кто болеет сахарным диабетом. Дело в том, что алкотестеры не всегда распознают алкоголь от выделяемых организмом кетоновых тел.

По словам нарколога, если водитель болен сахарным диабетом, тестер может определить промилле. В этом случае он будет обязан предоставить медицинский документ, подтверждающий наличие заболевания. У здоровых водителей алкоголь в крови не будет обнаружен, если перед поездкой они употребят фруктовый сок.

Также к продуктам, содержащих в малых дозах алкоголь относится квас, безалкогольное пиво, фрукты, кисломолочные продукты.