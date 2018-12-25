Нарколог рассказал, что в соке может образовываться алкоголь

Сегодня, 03:27 \\ Здоровье

Водителям, болеющих диабетом, лучше воздержаться от употребления этого напитка.

 

Нарколог Алексей Казанцев объяснил, может ли в соке образовываться алкоголь и можно ли его пить тем, кто за рулем.

Врач рассказал, что открытая упаковка с соком, находящаяся не в холодильнике, может содержать небольшое количество алкоголя. Так происходит из-за процесса брожения. В соках, хранящихся не в холодильнике, может образовываться до 0,35% спирта. Быстрее всего начинают бродить соки винограда, смородины и яблока.

Не рекомендуется пить сок перед дорогой тем, кто болеет сахарным диабетом. Дело в том, что алкотестеры не всегда распознают алкоголь от выделяемых организмом кетоновых тел.

По словам нарколога, если водитель болен сахарным диабетом, тестер может определить промилле. В этом случае он будет обязан предоставить медицинский документ, подтверждающий наличие заболевания. У здоровых водителей алкоголь в крови не будет обнаружен, если перед поездкой они употребят фруктовый сок.

Также к продуктам, содержащих в малых дозах алкоголь относится квас, безалкогольное пиво, фрукты, кисломолочные продукты.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Таймер смерти запущен: В октябре 2019 из-за гигантского астероида человечество постигнет участь динозавров

К Земле мчится астероид 340 метров в поперечнике. Он отправит Землю на 66 млн лет назад,...

NASA начало готовиться к падению метеорита в 2027 году

 Недавно ученые открыли в космосе еще один огромный метеорит. Космическое тело движется...

Олигархи эвакуируются с Земли? Анонсирован первый частный космодром в России

 Роскосмос проведет аудит проект первого частного космодрома в Нижегородской области....

ДНК Средневековья: Ученые изучили останки крестоносцев

 На Святой Земле сражались не только европейцы, но и их дети от смешанных браков.

Эксперты признались, почему полезно пить сок чёрной редьки

Её применяют для борьбы с простудными заболеваниями и при лечении угревой сыпи.

Медики назвали ТОП продуктов, которые можно есть перед сном

 Многие люди не могут отказать себе в удовольствии перекуса перед сном. Но все знают, что...

Названы плюсы и минусы Xiaomi Mi9 спустя месяц использования

Популярный блогер решил протестировать флагман от Xiaomi и пришёл к неоднозначным выводам...

Московский школьник разработал новый гарпун для космических кораблей

 Ученик пятого класса школы «Глория» Даниел Бабаев поделился своими разработками в сфере...

В NASA опубликовали запись «землетрясения» на Марсе

 Американскими учеными впервые была обнаружена сейсмическая активность на Марсе. По...

Гипертоники забудут о своей болезни: Эксперты рассказали о пользе куриных лап

Кто бы мог подумать, но куриные лапы – это один из самых богатых источников кальция.

ДНК Средневековья: Ученые изучили останки крестоносцев

 На Святой Земле сражались не только европейцы, но и их дети от смешанных браков.

«Полетит» даже калькулятор! Microsoft выпустит «убийцу» Windows 10

Теперь пользователи смогут забыть про медленный компьютер и долгое выполнение даже самых...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ