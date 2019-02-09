Отпуск для россиянок может обернуться увольнением

Западная фармацевтическая компания провела опрос и выяснила, что женщины в России готовы работать через боль.

По результату опроса выяснилось, что большинство россиянок страдает от сильных болей во время предменструального синдрома, но не желают брать больничный. Опрос был проведен западной фармацевтической компанией.

Еще в 1948 году женщинам разрешили отпуск на период менструального синдрома в Индонезии. Уже позже такое же решение приняли Южная Корея, Япония, Тайвань и некоторая часть Китая. Только если девушки уходят в отпуск из-за критических дней, он не будет оплачиваться. Оплачиваемый отпуск ввели в 2016 году в Великобритании. Одна из компаний первой сделала такой шаг и теперь ее сотрудники могут отдыхать 1-3 дня и не потерять деньги.

Во время опроса «Индекс женского здоровья» было опрошено более тысячи женщин. Оказалось, что при предменструальном синдроме ощущают боль 78% женщин, а 73% становятся нервными. У многих во время критических дней болит живот, появляется вздутие живота, диарея, тошнота. Каждая вторая принимает лекарства, чтобы облегчить свое состояние.

Также опросили мужчин и было отмечено, что каждый третий считает, что женщины лишь прикрывают свой характер, оправдываясь критическими днями. С домашними делами согласились помогать всего 24% мужчины. Кандидат медицинских наук Олег Белый не поддерживает идею отпуска во время предменструального синдрома. Он считает, что, если женщина будет брать отпуск каждый месяц, это может обернуться для нее увольнением. Уходить в отпуск Белый предлагает женщинам, ссылаясь на хронические заболевания, обостренные во период ПМС.

Врачи с точкой зрения Олега Белого не согласны и говорят о том, что 80% россиянок тяжело переносят критические дни. Некоторые девушки, по их словам, не выносят спать на боку из-за болей.

Сами женщины поддержали Кандидата медицинских наук и сказали, что нет никакой необходимости отпуска на время критических дней. Всего 20% поддержали инициативу врачей.