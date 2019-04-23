Инвалидность в подарок? Популярные снотворные могут запретить из-за побочных эффектов

Сегодня, 17:21 \\ Здоровье

Агентство по борьбе с наркотиками пересмотрит возможность продажи трех препаратов от бессонницы, которые способны вызывать лунатизм.

Федеральные органы здравоохранения объявили во вторник, что впредь намерены требовать от производителей снотворных, таких как Ambien и связанных с ними лекарств, указывать на этикетке и инструкции к применению предупреждения для потребителей о том, что препарат может вызывать побочные эффекты, в числе которых неконтролируемое поведение, лунатизм и хождение во сне, потеря памяти. Таким образом, потребители смогут знать заранее, что в «подарок» к к крепкому сну прилагаются травмы, инвалидность и даже смерть.

АБН выделило Ambien и два других популярных средства для сна, Lunesta и Sonata, которые содержат вещество золпидем, которое является психотропным средством и вызывает указанные побочные эффекты. Всем пациентам рекомендовано прекратить прием этих лекарства и немедленно связаться с врачом.

Существует вероятность, что эти популярные снотворные могут всё же запретить из-за побочных эффектов. Россиянам, принимающим снотворные лекарства, следует проконсультироваться с врачом. В любом случае, о приёме подобных медикаментов нужно всегда советоваться со специалистом, ведь безответственное использование лекарств может навредить здоровью. 

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Автор - Шура Аш
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