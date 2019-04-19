Похудеть к сезону отпусков просто: Диетологи назвали 7 принципов здорового питания

Необходимо перейти на дробное питание, добавить в меню незаменимые жирные кислоты, отказаться от пищевого «мусора», пить достаточное количество воды, и есть свежие фрукты.

Здоровое питание является основой подтянутого тела. Даже если человек занимается спортом, но питается не правильно, желаемого результата добиться не получится.

На днях диетологи назвали 7 принципов здорового питания, с которыми похудеть к сезону отпусков просто.

Специалисты советуют питаться понемногу, но часто. Нужно есть примерно каждые 3 часа. Это гарантирует стабильное поступление глюкозы в кровь для преобразования её в энергию.

Также необходимо включить в свой каждодневный рацион белок. Он дольше переваривается и помогает чувствовать сытость дольше, таким образом, уменьшая аппетит.

Третье правило, естественно нужно убрать из рациона «мусор». Это газированные напитки, сахар в любом виде, майонез, жареная пища, чипсы и фаст-фуд. Нужно сосредоточиться на цельнозерновых продуктах. Они будут давать энергию и помогают контролировать тягу к вредным продуктам.

Следующий совет специалистов - отказ от диеты с низким содержанием жиров. В рационе должны обязательно присутствовать незаменимые жирные кислоты, такие как омега 3 и 6. Они содержатся в жирных рыбах, таких как лосось, форель, скумбрия, сардины и сельдь, а также в некоторых орехах и семенах, включая льняное семя и грецкие орехи.

Также нужно два раза в год пропивать комплекс витаминов, поскольку многие микроэлементы человек не получает вместе с пищей.

И последние рекомендации это пить достаточное количество воды в течение дня из расчёта 30 мл на 1 кг веса, и добавить в рацион примерно 400 грамм свежих овощей и фруктов в день. Придерживаясь этих не сложных правил проблем с лишним весом можно избежать.