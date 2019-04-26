Врачи заявили об опасности ЗОЖ-советов блогеров

Диетологи проверили достоверность рекомендаций, даваемых в интернете. Оказалось, что многие из них могут привести к серьезным последствиям.

Ученые из университета Глазго изучили советы Instagram-блогеров, касающиеся похудения и здорового образа жизни в целом. Специалисты рассматривали тех авторов, чей аккаунт имеет более 80 000 подписчиков. Проверили норму калорийности блюд, рекомендуемых блогерами, их норму потребления, правильность рецептов, а также все, что связывается с здоровым образом жизни.

Выяснилось, что только одному из девяти пишущих можно доверять. Многие ЗОЖ-советы оказались не только неполезными, но и опасными. Диетологи настоятельно рекомендуют перед их применением обращаться к специалистам.

Также врачи отмечают, что такие советы могут нанести вред огромному количеству людей, ведь многие люди следуют им не догадываясь, что это чревато негативными последствиями.