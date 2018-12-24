В России весеннее цветение началось раньше и спровоцировало аллергию.

Сегодня, 05:03 \\ Здоровье

Продажи средств от аллергии выросли на 20% и составили 2 миллиона упаковок.

 

Весеннее цветение вызвало аллергические реакции в России. В апреле покупаемость антигистаминных препаратов увеличились на 20%. В 2018 году сезон цветения начался позже, чем в этом году, поэтому покупать средства от аллергии стали больше на 9% Также эксперты говорят, что еще годом ранее продажи вовсе шли на убыль.

Аллергологи утверждают, что аллергией страдают 40% населения на Земле. Обычно она проявляется в чихании, першении в горле, насморке, слезотечении.

В апреле началось цветение ореха, ольхи, тополя, ясеня, ивы. В мае начнет цвести береза и клен.

Для профилактики каждый день необходимо заниматься влажной уборкой дома. Лучше не открывать окна в этот период, ограничить нахождение на природе. Рекомендуется придерживаться гипоаллергенных диет, принимать антигистаминные препараты короткого и длительного действия, не забывать промывать нос солевым раствором.Также аллергологи советуют носить солнечные очки, чтобы не развился конъюнктивит.

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