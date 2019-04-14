Учёные рассказали о причинах осложнения похудения

Специалисты считают, что пять привычек серьезно мешают избавиться от лишних килограммов.

Главным врагом желаемой фигуры оказался отказ от утренней зарядки. Физическая активность помогает организму действительно проснуться и подготовиться к рабочему дню.

На втором месте расположился кофе с молоком. Этот напиток тяжело усвояется организмом и вызывает проблемы с ЖКТ. Лучше всего с утра пить воду с лимоном или чай.

Еще одной вредной привычкой стал пессимизм. Учёные считают, что грустным и недовольным людям тяжелее похудеть, чем более жизнерадостным и позитивным.

Четвертый запрет для похудения включает в себя пакетированные соки. От их употребления лучше отказаться или отдать предпочтение свежевыжатым.

Последняя привычка относит к себе бутерброды с колбасой и сыром. Многие предпочитают такой завтра, но он является слишком калорийным. Специалисты советуют заменить его на творог или каши.

Также для похудения лучше разделить пищу на 4-5 приемов небольшими порциями. Еду рекомендуют тщательно пережевывать, не торопиться. После приема пищи не советуют ложиться спать или пить воду. Пить можно за 30 минут до еды или после. Диетологи напоминают, что здоровый сон станет залогом красивой фигуры и общего здоровья организма.