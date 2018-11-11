Злейший враг жира: 5 способов NEAT, которые позволят забыть о весах и диетах

NEAT помогает сжечь до 2000 калорий в день. Сбросить лишний вес можно при помощи работы по дому, мононенасыщенных жиров и общественного транспорта.

Диетологи дали советы людям, которые давно хотят похудеть. Злейший враг жира NEAT помогает сжечь калории, не прибегая к диетам и тяжёлым физическим нагрузкам: человек худеет, занимаясь бытовыми делами. Суть заключается в том, что следует на протяжении всего дня находится в движении, это позволит сжечь до 2000 калорий в день.

При помощи NEAT расходуется больше энергии, чем во время 1-2 часовых физических нагрузок. Если же человек прибегает к диетам, то количество его движений сокращается — организм экономит энергию, поскольку питательных веществ практически не поступает. На фоне этого диетологи рассказали, какие 5 способов NEAT действительно позволят забыть о лишних килограммах, весах и диетах.

Необходимо найти другие цели и забыть о том, что нужно сбросить лишний вес. Когда у человека много задач, он становится очень активным, чтобы везде успеть. Диетологи советуют выбрать себе несколько дел и ежедневно выполнять их.

Также здесь немаловажно то, что человек не занимается самовнушением. Психолог Лиз Бурбо в своей книге «Пять травм...» говорит о том, что перенаправление внимания позволяет более легко разрешить проблемы. Человеку свойственно многое надумывать, и если он считает, что слишком много есть, то независимо от количества еды, он будет набирать вес.

Также диетологи провели исследование, в котором одной группе мышей давали кукурузное масло, которое полно воспалительных омега-6 ПНЖК, а другой — оливковое масло со здоровыми мононенасыщенными жирами. И именно в первой группе наблюдалась более низкая физическая активность. На основе этого был сделан вывод, что здоровые жиры необходимы для сохранения энергии, которую впоследствии человек затратит на действия.

Разумеется, на работу следует ходить пешком или ездить на общественном транспорте, это намного полезнее передвижения на машине. Но даже если вы ходите ежедневно до остановки, это приносит большую пользу организму. Ежедневная ходьба, даже при сидячей работе, позволяет хорошо накачать мышцы ног и заменить ими жир, который чаще всего скапливается на бедрах и животе.

Даже в том случае, если вам приходится постоянно сидеть, стоит подниматься хотя бы каждые 45 минут и совершать различные действия: также во время обеденного перерыва можно совершить небольшую прогулку, что не только поможет в похудении, но также заставит мозг работать лучше. Главное — не забывать о том, что техника NEAT не требует большого времени, она должна стат просто частью повседневной жизни.

И напоследок: необходимо выбрать план упражнений, которому вы будете следовать несколько лет. В краткосрочной перспективе это не даст должного результата, поскольку организм устаёт, и нет сил совершать ещё какие-то действия. Со временем же появляется привычка, и есть возможность успевать и бегать, и выполнять бытовые дела, при этом практически не уставая.