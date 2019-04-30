Роспотребнадзор напомнил россиянам о правилах покупки мяса для шашлыка

В преддверии майских праздников в Роспотребнадзоре напомнили россиянам о правилах, которых стоит придерживаться при выборе мяса для шашлыка, чтобы не испортить праздник некачественными продуктами.

В ведомстве заявляют, что не стоит покупать мясные продукты из незнакомых вам точек продажи, без соответствующих сопроводительных документов. Помимо этого, рекомендуется брать цельные куски мяса красного цвета, без потемнений. Темный цвет мяса свидетельствует о его старении. Также мясо не должно издавать неприятный запах или быть склизким на ощупь.

Помимо этого, покупая уже предварительно замаринованный шашлык, стоит обращать внимание на срок годности маринада – он не должен храниться дольше недели. Необходимо смотреть на срок годности и категорию мяса – лучше брать первый или высший сорт.

Лучше всего покупать мясо у проверенных производителей. В ведомстве отмечают, что лучше всего покупать упаковки с мясом, в которых меньше всего воды. Это связано с тем, что охлажденное мясо лучше впитывает маринад, когда замороженное и политое уксусом, наоборот, отдает соки.