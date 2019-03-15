Алкалиновая диета поможет похудеть быстро и безопасно

Уникальный подход к составлению рациона может помочь избавить от лишних килограммов навсегда, при этом не делая здоровью хуже.

Алкалиновую диету разработали врачи-нутриционисты Вики Эджсон и Наташа Коррет, чтобы облегчить жизнь людям с болезнями желудочно-кишечного тракта. Данный принцип питания нормализует обмен веществ и приводит в норму аппетит, за счет чего похудение становится более чем реальным и быстрым.

Обычно вес приходит в норму, если следовать этому типу питания не менее 6 месяцев. Алкалиновая диета заключается в правильном балансе щелочи и кислоты в организме. Если природный баланс щелочи и кислоты нарушен, у человека могут начаться проблемы с пищеварением и сохранением энергии.

Рацион при таком режиме питания должен состоять на 80% из продуктов, содержащих щелочные свойства, и на остальные 20% — кислотные.

Также данный принцип питания хорошо подходит для вегетарианцев. Если следовать алкалиновой диете месяц, можно избавиться от 4-5кг лишнего веса. А исключив из рациона сахар, соль и алкоголь, появится возможность намного улучшить результат.

Специалисты советуют переходить на такую диету постепенно, чтобы в организме не возникли сбои. Пища должна тщательно пережевываться, поэтому запрещаются любого рода перекусы. Последний прием пищи желательно осуществлять не позднее семи вечера, а при чувстве голода выпивать зеленый или травяной чай.

Огромным преимуществом такого рациона является то, что он совершенно безопасный и даже полезный. Об этом говорят гастроэнтерологи и диетологи.