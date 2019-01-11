Эксперты Общероссийского народного фронта подтвердили необходимость создания службы боли

На сайте программы «Здоровье с Еленой Малышевой» был проведен опрос, по результатам которого 97% респондентов утверждают, что хотели бы воспользоваться службой боли.

Примерно 23% населения испытывает хронический болевой синдром. Такая боль снижает качество жизни людей, лишает их возможности работать, заниматься любимыми делами, уделять достаточное внимание близким. Люди, постоянно испытывающие боль, долгое время принимают обезболивающие. Но они помогают только до определенного момента. Часто врачам не удается полностью устранить боль, а иногда даже найти ее причину.

Централизованная служба боли необходима для профилактики и лечения боли у пациентов.

На сайте Первого канала проводился опрос при поддержке ОНФ касающийся создания службы боли в России. 96,6% участников поддержали идею и отметили, что непременно бы обратились к ее услугам. В данном опросе принимали участие больше 5 тысяч человек. Профессор и ведущая Елена Малышева рассказала, что боль является самой частой причиной обращения к врачам.

Многие пациенты по-своему чувствуют боль. Поэтому нужны специалисты, которые могут наверняка определить, какой вид боли у человека и что требуется для ее устранения. Сейчас врачам не хватает практических знаний о данной проблеме.

Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер рассказала, что в стране есть средства на обезболивание более сильными препаратами, но доктора их не выписывают. Так происходит потому что многие боятся уголовной ответственности в том случае, если будут допущены ошибки в выписывании, хранении наркотических анальгетиков.

От ОНФ поступило предложение решить данную проблему законодательно. Как считают участники, необходимо показать разницу между понятиями «информирование» и «пропаганда» в лечебных целях для обезболивания наркотическими препаратами.