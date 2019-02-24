Столовая ложка в неделю: Врачи определили дозу алкоголя на майские праздники

Спиртные напитки советуют заменить песнями и плясками.

В Департаменте здравоохранения Москвы заявили, что россиянам нужно уменьшить дозу алкоголя во время майских празднований.

Эксперты отметили, что употреблять спиртные напитки нужно максимально редко, при этом стоит увеличить промежутки между применением. Психиатр-нарколог Е. Брюн сообщил, что организму нужно более 20 дней, чтобы полностью переработать даже небольшую дозу алкоголя. Врач сказал, что столовая ложка является дозой спиртного в неделю. В связи с этим он отметил, что смысл употребления пропадает.

Специалисты призывают создать на майские праздники культурную программу. Парковая зона является отличным местом, чтобы насладиться свежим воздухом и общением с друзьями. Здоровая пища и хорошая погода помогут повысить гормон счастья в организме. Эксперты уверены, что алкоголь только испортит предстоящий отдых.

Также врачи определили, что любые физические движения помогут быстрее избавиться от «туманности» в голове, поэтому советуют провести праздники в активном режиме.

Медики рекомендуют не забывать об аптечке перед насыщенным отдыхом. С собой обязательно нужно иметь обезболивающие средства, таблетки от диареи, йод, пластырь и препараты для защиты от солнца.