Обеспечит 100% иммунитет: Медики рассказали, чем полезна вонючая рыба

При употреблении ферментированных рыбьих голов, главное – это закрыть нос. Только в этом случае челок сможет наполнить свой организм селеном.

Проводя исследование, медики были в шоке, поскольку рыбные головы, да еще и те, которые предварительно зарыли в землю на какое-то время оказались невероятно полезными. В голове человека тут же появляется вопрос: «Чем же могут быть полезны вонючие рыбные головы?»

Продолжение... Гипертоники забудут о своей болезни: Эксперты рассказали о пользе куриных лап Кто бы мог подумать, но куриные лапы – это один из самых богатых источников кальция. Однако эксперты в области медицины рассказали, как такой продукт может не только нормализовать работу нервной системы, но и обеспечит человеку 100% иммунитет. Всё дело в целебном селене, а такте в витамине А, который способен поддержать остроту зрения и здоровье кожи. Кроме того, в такой рыбе есть мощнейший антиоксидант – витамин А, предупреждающий старение клеток, а также стимулирующий их обновление.

Недавно медики рассказали о польщен куриных лап для организма, что также нетипично для человека.