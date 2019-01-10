Электронные сигареты портят связки и вызывают хрипоту – исследование

Сегодня, 10:24 \\ Здоровье

У любителей «вейпить» голос хрипнет вдвое чаще, чем у курящих классические сигареты.

 Согласно новому исследованию, у приверженцев движения «парю где хочу», вероятность возникновения хрипоты почти в два раза выше, чем у людей, которые курят обычные сигареты. Полученные данные согласуются с результатами предыдущих исследований, которые показывают, что выбросы аэрозолей и ароматизаторов электронной сигареты повреждают клетки лёгких путём образования вредных свободных радикалов и воспаления в ткани легких.

Авторы исследования утверждают, что электронные сигареты небезопасны, когда речь идёт о здоровье легких. С появлением небольших и простых в применении электронных сигарет, которые используются с никотиновыми капсулами с сотнями различных вкусов (популярные химические ароматизаторы включают фрукты, конфеты и десерты), ведущий автор исследования Дебора Оссип опасается, что число вейпящих людей будет продолжать расти, и что за этим последуют серьёзные последствия для здоровья, включая аллергию, потерю иммунитета и последующие инфекции.

Хотя электронные сигареты и продаются как менее вредная альтернатива классическим сигаретам, многие проблемы для здоровья по-прежнему связаны с долгосрочными последствиями вейпинга. Хрипота, которая вызывается аномальным сужением дыхательных путей, часто является предшественником других серьезных заболеваний, таких как эмфизема, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, сердечная недостаточность, рак лёгких и апноэ во сне.

Пожалуй, лучшим выходом в данном ситуации будет перестать курить вообще какие-либо сигареты, в качестве альтернативы куря натуральный табак через трубку.

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Автор - Василий Жожев
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