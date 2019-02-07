Ученые нашли способ редактировать человеческие клетки

Данная возможность способна излечить людей не только от заболеваний, который передаются по наследству, но и от рака.

Российские ученые смогли обнаружить такой способ с помощью редактирования человеческих клеток. По словам главного генетика странны Сергея Куцева, Россия смогла продвинуться в данном направление дальше остальных стран. Это большой прорыв, чтобы избавить людей от многих заболеваний.

«Мы получили хороший результат, уже отредактировано около 10% человеческих клеток. Кажется, что этого мало, но лучший результат в мире», - пояснил директор Медико-генетического научного центра Минздрава.

В скором времени ученые собираются брать живые ткани пациента, чтобы устранить в них генетических отклонений. После пересаживать их обратно в организм человека. Обновленные ткани восстановят функции организма. Этот метод поможет лечить множество людей от наследственных заболеваний, а также от онкологических.

От наследственных заболеваний в России страдает около 5% людей.

Также специалист отметил, что в центре уже получилось разработать препарат от рака кишечника и скоро лекарство пройдет проверку.



