Россиян предупредили о вспышке лихорадки Эбола в Конго

Роспотребнадзор призвал туристов учитывать тяжелое состояние в Конго при планировании поездок.

Лихорадка Эбола- является смертельным заболеванием, от этой болезни практически тяжело излечиться. Вирус можно подхватить, находясь в контакте с зараженными предметами, которыми пользовался боной, а также через прямой контакт с кровью.

Данная болезнь делиться на пять видов, но человека поражают только четыре. Начальная стадия болезни протекает бессимптомно, но с прогрессированием состояние человека заметно ухудшается.

По состоянии на 26 февраля 2019 года с августа прошлого года было зарегистрировано около 875 человек, у которых были выявлены симптомы лихорадки. Около 551 случаев закончились летальным исходом.

Эксперты обеспокоены ситуацией в Конго и переживают, что болезнь может распространиться на соседние государства.