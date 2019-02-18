Распознать приближение инфаркта помогут некоторые симптомы – кардиолог

Сегодня, 08:03 \\ Здоровье / От редакции

Специалист отделения кардиологии рассказал, как самостоятельно определить приближающийся инфаркт.

 Британский кардиолог Байер Аспирин сообщил о симптомах, которые могут быть предвестниками инфаркта или сердечного приступа. Он отметил, что самостоятельная диагностика может спасти человеку жизнь. Данная информация опубликована на страницах издания Express.

Байер Аспирин рассказал, что самыми главными симптомами проблем с сердцем считаются длительные головокружения и чувство слабости во всем теле. При обнаружении подобных симптомов необходимо немедленно обратиться к специалистам. Сердечный приступ сопровождается острой и продолжительной болью в груди. Иногда боль может отступать и возвращаться. К сопутствующим симптомам предынфарктного состояния медики относят тошноту, усиленную потливость и одышку. Часто бывает, что сердечная боль отдается в области плеча и руки. «Болезнь всегда легче предупредить, поэтому, кардиологи рекомендуют соблюдать простую диету, включая больше овощей и фруктов в рацион. Кроме того, необходимо уделять примерно по 20 минут в день на физические упражнения, прогулки и т.д.», - подытожил Байер Аспирин.

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Автор - Антон Словацкий
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