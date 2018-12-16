Медики назвали 4 главных преимущества точечного массажа

Не многие знают о том, что такое точечный массаж, а уж тем более никогда не слышали об его профессиональном медицинском названии - акупрессуре.

Однако даже в России нашлись истинные ценители точечного массажа, которые знают о том, что акупрессура является лечением и профилактикой заболеваний, осуществляемая через давление на определенные точки тела. В официальной медицине – это разновидность рефлексотерапии. Направления в традиционной китайской медицине, в котором воздействие на организм осуществляется специальными иглами через особые точки на теле посредством введения их в эти точки и манипуляций ими.

Исходя из всего сказанного, врачи назвали 4 главных преимущества для здоровья точечного массажа.

Первая и одна из главнейших причин – это то, что акупрессуру может проводить, как специалист в соответствующем оздоровительном центре, так и любой человек на дому. Как показывает медицинская статистика, основная причина назначения точечного массажа- это непроходящая головная боль. Многолетняя практика доказала, что массаж способен успокаивать мозг человека, а также понижать уровень стресса. В следствии чего, главный орган центральной нервной системы начинает лучше функционировать. У китайских специалистов есть одно предположение, в котором говорится о том, что в момент, когда все меридианы в теле человека разблокированы, то в организме человека не остается места для тревожности, а лишь для полного расслабления. Достичь данного эффекта можно только с помощью акупрессуры.

Также точечный массаж можно применять в целях восстановления после каких-либо травм и заболеваний. Если у человека наблюдается мышечное напряжение, плохая циркуляции крови, плохая работа жизненных функций всего организма или упадок уровня энергии, то китайские специалисты настойчиво рекомендуют пройти курс акупрессуры. Они гарантируют, что массаж поспособствует заживлению и восстановлению организма и тела человека.

Жители не только России, но и всего мира страдают от пронзительных болей в спине. Точечный массаж может решить эту проблему, поскольку он устраняет блокаду поврежденных суставов организма и улучшает циркуляцию крови в болезненной зоне.

Исходя из постоянно проводимых опросов, большинство людей сетуют на некачественную сексуальную жизнь. Об пользе акупрессуры в данном вопросе мало, что известно, однако есть положительные результаты. Они доказывают, что нарушение дисбаланса энергии чи в органах и системах человеческого тела может привести к снижению либидо. Данная энергия также способна регулировать работу почек и сердца. В свою очередь акупрессура помогает восстановить этот баланс и улучшить качество сексуальной жизни.