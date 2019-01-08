У женщины обнаружили редкую форму рака, при котором опухоль стремительно увеличивается. Если бы она вовремя не обратилась к врачу с симптомами недомогания, это могло стоить ей жизни.

Австралийка спутала симптомы рака с беременностью и спасла себе жизнь. Сирин Стил 36 лет заметила у себя слабость, частое мочеиспускание, вздутие живота и шевеление в животе. Женщина посчитала, что ждет малыша и направилась к доктору, чтобы подтвердить беременность. Однако он огласил ей неутешительный диагноз – опухоль яичников размером в 13 сантиметров.

Спустя неделю австралийку подготовили к операции. На тот момент раковая опухоль достигла 18 см. Медики констатировали, что австралийка имеет агрессивную форму рака, с которой очень редко встречаются женщины с опухолью яичников. Женщина спасла себе жизнь, вовремя обратившись в больницу.

После операции австралийке Сирин Стил, которая спутала рак с беременностью, понадобилось еще 4 месяца проходить химиотерапию. Однако в итоге болезнь отступила. Женщина рассказала, что могла умереть, сели бы вовремя не забила тревогу из-за возникших симптомов.

Ранее ученые сделали вывод, что рак яичников может передаваться женщинам от генов по отцовской линии. Также, следует тщательно наблюдать за причинами вздутия живота, так как это один из симптомов рака яичников.