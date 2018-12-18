Врачи не заметили огромную опухоль и 7 лет ошибочно лечили женщину от мигрени

Жительница США еще в 2010 году отправилась к врачу и пожаловалась ему на головную боль, также у нее стало мутнеть в глазах. Медики прописывали пациентке таблетки от спазмов и лишь в 2017 году во время повторного обследования мозга было установлено, что у нее опухоль.

Эрика Флэтс подала в суд на медиков, из-за которых она 7 лет ходила с опухолью и мучилась от сильных болей. Жительница города Юджин в штате Орегон стала испытывать головную боль в 2010 году. Врачи прописали ей препараты, которые никак не помогли справиться с неприятными симптомами. В 2012 году женщина пошла на обследование мозга. По словам пациентки, уже тогда во время сканирования можно было увидеть опухоль, но тогда врачи ее не заметили.

Женщина рассказала, что она испытывала настолько сильные боли, что они ей казались ударами кувалдой по затылку. В 2014 году она снова записалась на прием к врачу. Пациентка описала все симптомы, а медик выписал ей препараты для снижения спазмов. При этом он не провел обследование и выписал рецепт без подробных проверок.

В 2017 году женщина была вынуждена отправиться в отделение скорой помощи. Пациентка испытывала пульсирующие боли, ее тошнило, а руки и правая часть лица онемели. Помимо этого, у женщины ухудшилось зрение на правом глазу. Медики решили, что у нее необычная форма мигрени. В этом же году, после безрезультатного лечения и постоянных мучений, женщина стала испытывать еще и боли в плечах с позвоночником.

Тогда она записалась на МРТ, после чего стало известно, что 7 лет медики ошибочно лечили женщину от мигрени, хотя у нее была огромная опухоль. Сейчас опухоль удалена на 80%, но боли не прекратились. Женщина требует, чтобы медики выплатили ей 10 миллионов долларов, так как ей нужны деньги на продолжение лечения.