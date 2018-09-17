Эксперты назвали ряд лучших натуральные способов для повышения аппетита

Многие знают о том, что хороший аппетит является признаком здорового организма. Однако его снижение или внезапная потеря могут сигнализировать о многих проблемах, таких как инфицирование или же стресс.

Причинами снижения или внезапной потери аппетита могут быть самые разнообразные и непредвиденные. К ним относят: инфекции, хронические заболевания, беременность, онкологические заболевания, повышенный уровень сахара в крови и стресс.

Для того, чтобы контролировать свой аппетит и избежать снижения уровня энергии, а также других проблемам со здоровьем, эксперты составили список из лучших натуральных способов для повышения аппетита.

В качестве аперитива специалисты рекомендуют употреблять огурцы, сырой лук и помидоры. Они отлично повышают аппетит и способны регулировать процессы пищеварения. Их можно употреблять, как на завтрак, так и на ужин, а также во время дневных перекусов между основными приемами пищи.

Целебные свойства имбиря известны всем. Корень этого растения содержит в себе масла, способные улучшать пищеварение и устранять скопления кишечного газа, который возникает в процессе переваривания пищи. Эффективнее всего, будет употреблять имбирь в чае или же в пастах с добавлением меда и лимонного сока. Все это рекомендуется принимать исключительно на голодный желудок, в течении 15 дней. По исходу 15 дней станет ясно, оказал ли имбирь свое положительное влияние на аппетит или нет.

Для долгосрочного лечения потери аппетита, эксперты рекомендует прибегнуть к помощи ветрогонных трав. Их выбор основан на безопасности, не токсичности и возможности длительного применения при симптомах, которые сохраняются не первый месяц. У каждой травы есть целый перечень свойств. Газы, которые возникают в кишечнике у человека, в ходе процессов пищеварения, нередко вызывают чувство тяжести и вздутия, что приводит к резкому снижению аппетита. Именно они негативно влияют на способность системы переваривать пищу. Поэтому страдающие от метеоризма люди часто жалуются на плохой аппетит. Однако существует ряд специй, которые помогают выведению газов из организма. К ним можно отнести: фенхель, кориандр, мяту, черный перец, корицу, эстрагон и валериану.

Конечно же не обойтись без фруктов. Многие из них способны стимулировать голод. Это виноград, яблоки и черные ягоды. У всех них есть в составе ингредиенты, которые повышают аппетит и способствуют пищеварению.