Врачи назвали 7 причин способствующих образованию тромбов

Тромбоз венозных сосудов является патологическим процессом, появление которого характеризует образование тромба (препятствия) на пути кровотока, развитием застойных явлений и нарушением гипербарической оксигенации. Далеко не многие знают о причинах способствующих образованию тромбов, а врачи фиксируют большой процент поздних обращений в медицинские учреждения. Для человеческого организма характерен тромбоз вен на нижних конечностях, во время которого перекрываются поверхностные или глубокие сосуды. Для того, чтобы граждане были более осведомлены в данном вопросе, медики решили рассказать о первых 7 симптомах при образовании тромбов, на которые явно не стоит закрывать глаза.

Первая причина – периодическое сведение нижних конечностей судорогой. Это свидетельствует о появлении тромба в ногах. Заключение основано на словах многочисленных пациентов, которые после установления диагноза поделились тем, что ранее испытывали частые судороги - непроизвольное судорожное сокращение мышцы или группы мышц, которое зачастую сопровождается резкой и ноющей болью.

Вторая – характерные покалывания в руках или ногах. Врачи рекомендуют особенно обратить внимание на то, если покалывание происходит только в одной конечности. Это является срочным сигналом для обращения в медицинское учреждение.

Третья – бледность на некоторых участках кожи, которая появляется из-за того, что новообразованные тромбы затрудняют циркуляцию крови.

Четвертая – резкое похолодание или потепление кожи на определенных участках. Это происходит в момент, когда поток крови нарушается над местом, где появился тромб.

Пятая – боли в спине. Данный недуг люди практически никогда не связывают с образованием тромбов, однако он может образовываться в области таза или брюшной вене. Вследствие появляется боль в спине.

Шестой является симптом, который сопутствует выше перечисленные недуги – высокий уровень потоотделения, что может указывать на наличие сгустка крови. Данная причина свидетельствует о том, что тромб образовался в области легких или же сердечной мышцы.

Отдышка – это седьмая и последняя причина, способствующая образованию тромбов. Как подчеркнули врачи, если человек заметил у себя частую и сильную отдышку, то стоит немедленно обратиться в больницу.