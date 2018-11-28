В Таиланде произошла легализация марихуаны – СМИ

В Таиланде пройдет 90-дневная регистрация людей, употребляющих марихуану в медицинских целях. По сведениям ежедневной газеты, на английском языке в Бангкоке Bangkok post, данная процедура необходима для того, чтобы у хранителей медицинского каннабиса не возникало проблем с правоохранительными органами в дальнейшем.

Известно, что немало людей нуждаются в марихуане, как лекарственном средстве. Именно по этой причине министерство здравоохранения создало нормативные акты, в которых указано, что хранение каннабиса разрешено исключительно в медицинских или исследовательских целях. Также хранение разрешено для правительственных организаций, частных университетов, предприятий на фермах, международных перевозчиков и пациентов, путешествующих по всему миру. Кроме того, что регистрация продлиться 90 дней и окончится 19 мая, правительство не сообщает ничего.

Процесс фиксации пройдет в офисе управления в Бангкоке и в областных отделениях. Как уточнил представитель Управления по контролю за продуктами и лекарствами, человек с любым заболеванием сможет зарегистрироваться в списке для хранения психоактивного средства, но только в том случае, если у него есть соответствующие медицинские справки.

Множество раз правительство Таиланде оповещало о том, что употребление марихуаны, пусть и в рекреационных целях, а также ее несанкционированное хранение остается незаконным.

Гражданам, хранящим, выращивающим и транспортирующим каннабис до 10 кг грозит тюремный срок до 5 лет, а если свыше 10 килограмм, то до 15 лет. Кроме Этого, нарушители закона сопровождается штрафом от 20 тысяч до 1,5 миллиона батов (от $614 до $46 тыс.).

В свое время исследования подтвердили лекарственные свойства канабисса. К ним относятся ряд следующих свойств: ранозаживляющее, болеутоляющее, общеукрепляющее, отхаркивающее, желчегонное, успокаивающее и противораковое. На сегодняшний день тетрагидроканнабинол является официально-разрешенным веществом, применяемым в официальной медицине в западноевропейских странах, Канаде и США.