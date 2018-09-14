Офтальмологи нашли способ, как сохранить зрение в зрелом возрасте

Сегодня, 08:02 \\ Здоровье

После проведенных исследований ученые выяснили, что ухудшение зрения – это не только возрастной процесс и как его можно замедлить.

 

Специалисты советуют носить солнцезащитные очки не только в теплое время года, но и зимой. В зимнее время года солнце излучает не меньше ультрафиолетовых лучей, чем летом, поэтому очки помогут защитить ваши глаза от заболевания – макулярной дегенерации.

Для того, чтобы значительно снизить риск появления болезни офтальмологи призывают всех носить солнцезащитные очки и широкополярные шляпы. Они помогут защитить не только ваше зрение, но и кожу от ультрафиолетовых лучей.

Врачи рекомендуют употреблять здоровую пищу, в ней содержатся витамины, которые помогут сохранить зрение и здоровье сердца. Также нужно регулярно делать упражнения, ведь физическая активность помогает контролировать вес на здоровом уровне.

Обязательно нужно следить за своим зрением, как только вы заметили небольшую искаженность прямых линий, запишитесь на прием к специалисту.

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