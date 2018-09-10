Жители жалуются на здоровье: Хабаровск опять накрыло дымом из Китая

Сегодня, 06:16 \\ Здоровье

Сегодня Хабаровск по-прежнему окутывает дым из Китая. Жители за последние два дня стали чаще приходить в больницы с жалобами на здоровье.

 

Хабаровск страдает из-за задымления, которое приходит из Китая, где происходит массовый отжиг сухой травы. За последние два дня отметили большое количество жителей, обращающихся в медицинские учреждения с жалобами на здоровье.

"Пациенты с проблемами бронхолегочной системы стали чаще обращаться в больницы в последние два дня. Конечно, дым повлиял. Хотя, насколько серьезными будут последствия для здоровья, пока говорить рано", - рассказала агентству "Интерфакс - Дальний Восток" главный пульмонолог Ольга Молчанова.

На вчерашний день никаких сообщений о лесных пожарах не поступало, и зарегистрировано не было. С начала сезона было около десяти возгораний, но они были потушены.

На 27 февраля специалисты зафиксированные очаги возгорания сухой травы. В основном растительность горит в районе Хабаровска, имени Лазо, в Амурском районе.

Информационное агентство, в связи с происходящей ситуацией напомнило, что врачи посоветовали жителям не выходить без надобности из домов, а если пришлось выйти на улицу, то обязательно использовать медицинские маски, чтобы обезопасить свой организм от едкого дыма.

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