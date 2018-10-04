Детство на природе снижает вероятность развития психических проблем

Сегодня, 02:59 \\ Здоровье / Точка зрения

Ученые Дании определили взаимосвязь нахождение людей в детстве на природе с развитием психических проблем. Зеленые зоны снижают вероятность развития таких проблем. Результаты исследования опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

 В Охрусском университете (Дания) провели масштабное исследование. Его результаты позволили говорить о том, что люди, которые провели свое детство в окружении природы и зелени, в дальнейшем реже своих сверстников, которые провели первые годы жизни в окружение «городских джунглей», страдали от психических проблем.

По данным ученых, более 450 млн. человек по всей планете на сегодняшний день страдают от различных психических заболеваний.

Исследователи собрали данные, касающиеся «зеленых зон» Дании, за период 1985-2013 гг. Параллельно был произведен анализ данных 16 психических заболеваний, которые встречаются у жителей Дании. При этом учитывалось место проживания людей.

В результате ученые определили, что детство, проведенное на природе, снижает вероятность развития во взрослой жизни психических проблем на 55%. Исследователи уточнили, что взаимосвязь, по их мнению, не является абсолютно точной. Но, вероятнее всего, именно «зеленые зоны» благотворно влияют на психическое состояние человека.

В связи с этим, ученые напомнили о важности озеленения городов и мегаполисов, чтобы дети имели возможность регулярно проводить время в окружении зелени.

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Автор - Мария Титова
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