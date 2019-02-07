Косметологи рассказали о том, как правильно заботиться о коже лица

Многие обладательницы прекрасного пола знают о существовании различных типов и состояний кожи, а также о кислотно-щелочном балансе, однако не многие знают, как применить свои знания на практике.

Эксперты телеканала РБК поведали о том, как правильно заботиться о коже своего лица.

Добиться красивой, а главное здоровой кожи можно при помощи очищения и правильно подобранного ухода.

Из этого следует, что неправильное умывание может привести к заболеваниям, а нормальная от природы кожа, становится чувствительной и сухой. Разные типы кожи у одного человека также способны вызывать дискомфорт. Однако главной целью очищения является избавление от наружных клеток рогового слоя, дабы предоставить активным компонентам, которые зачастую наносятся после, возможность проникнуть в более глубокие слои эпидермиса. Если же пренебречь правилом и нанести средства по уходу на неподготовленную кожу, активные компоненты не проникнут внутрь и не окажут желаемого эффекта.

Косметологи отметили, что для тех, кто наносит макияж с утра, рекомендуется применять правило двойного очищения кожи. То есть вначале стоит снять макияж, а после очистить кожу. Это необходимо для того, чтобы устранить остаточные следы косметики и кожного сала.

Перед тем, как выбрать средство для очищения кожи, необходимо определить тип своей кожи. Уже исходя из этого, свой выбор можно остановить на геле, эмульсии, муссе или молочке.

Эксперты не советуют самостоятельно пытать определить свой тип кожи методом проб и ошибок. Лучше сходить к косметологу, который даст 100% ответ.

Ни в коем случае не стоит умывать лицо проточной водой, это приводит к длительному восстановлению кислотно-щелочного баланса.

Для ухода за жирной кожей, косметологи рекомендуют использовать мицеллярную воду или двухфазное средство (масло с водой).

При восстановлении и увлажнении сухой кожи стоит использовать любую специальную кремовую текстуру.

А вот при уходе за комбинированной кожей рекомендуется использовать пенку или мусс для умывания с содержанием AHA-кислот.

Для чувствительной кожи отлично подойдем молочко и тоника.

Также эксперты посоветовали обратиться к новым технологиям, прибегнув к помощи бьюти-гаджетов.