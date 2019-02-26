Эксперты составили ТОП-5 продуктов, оставляющих после себя запах перегара

Специалисты информационного интернет-сайта «Автовзгляд» решили составить ТОП-6 продуктов питания, после употребления которых остается характерный запах принятия алкогольных напитков – перегар.

Они утверждают, что причиной появления характерного запаха, напоминающего «перегар», являются активные анаэробные бактерии, которые живут в ротовой полости каждого человека. Есть список определенных продуктов, которые не стоит употреблять перед вождением автомобиля, так как представители Госавтоинспекции МВД России могут заставить пройти тест на алкогольное опьянение. Об этом знает множество опытных водителей, однако новички даже и не подозревают о таком эффекте обыкновенных продуктов.

ТОП лидеров возглавил квас. Данный напиток содержит от 0,6 до2,6% этилового спирта. Как утверждают специалисты, достаточно стакана кваса для того, чтобы от человека появился запах «перегара». Алкотестер не способен зафиксировать алкоголь после употребления такого напитка, но косых взглядов и предупреждения со стороны автодорожной инспекции избежать не удастся.

Кисломолочные продукты занимают вторую строчку рейтинга. Не лишним будет напоминание о том, что в том же кефире содержатся минимальные дозы алкоголя. Но «перегар» может появится и после употребления йогурта или сметаны. Эксперты призывают быть более внимательными и следить за своим привычным рационом, поскольку пусть даже минимальные, но стычки с полицейскими, вряд ли оставят по себе приятное впечатление.

На удивление самих специалистов, сладкий виноград также способен одарить человека запахом «перегара». Особенно, если это темные сорта. Также эксперты заметили, что важно употреблять исключительно свежий виноград, в противоположном случае, результат алкотеста может выдать нежелательные цифры.

Чеснок также входит в ТОП продуктов, оставляющих после себя запах перегара. Характерным является его резкий запах, который по мнению специалистов явно схож с перегаром. Именно запах этого продукта вызывает у автоинспекторов больше всего подозрения, та как многие водители пытаются заесть запах истинного перегара чесноком.

Разносолы замыкают рейтинг и как утверждают опытные автолюбители, аромат также способен вызвать подозрения у сотрудников ГИБДД. Есть версия, что соления — это самая популярная закуска на застолье.