Психологи назвали основные признаки ипохондрического расстройства

Сегодня, 15:42 \\ Здоровье

Недавно, тематический зарубежный источник опубликовал статью, в которой медики назвали основные признаки ипохондрического расстройства.

Ипохондрическое расстройство или как его принято называть в народе ипохондрия — это состояние человека, которое проявляется в постоянном беспокойстве по поводу возможности заболеть одной или несколькими заболеваниями, жалобах или озабоченности своим физическим здоровьем, восприятии своих обычных ощущений как ненормальных и неприятных, предположениях, что, кроме основного заболевания, есть какое-то дополнительное.

Эксперты в области психологии настойчиво рекомендуют ознакомится с данным материалом. Это необходимо для лучшего понимания своего организма, а также для того, чтоб понимать, является ли человек ипохондриком или нет. Поскольку навязчивое состояние несет за собой не только множество проблем, ухудшающих качество жизни, но и оставляющих след на психическом здоровье человека.

Первым признаком данного заболевания является навязчивое желание пациента найти подтверждение своих домыслов у нескольких врачей. Одного специалиста ему недостаточно.

 

Вторым – усиленный поиск материала соответствующего характера в интернете.

Третьим, но непостоянным является наличие у ипохондриков градусника. Они стараются максимально (нездорово) контролировать температуру своего тела, так сказать на всякий случай.

Четвертым – избегание любого контакта с людьми во время сезона простудных заболеваний. Свое поведение они объясняют страхом заразиться.

Люди с ипохондрическим расстройством склонны раздувать даже самый незначительный признак в многосерийный блокбастер. Эмоциональное состояние таких больных постоянно находится на пониженной отметке, поскольку они уверены, что всегда чем-то больны, однако именно эта уверенность и является заболеванием.

Медики подчеркнули, что ипохондрики склоны к многоразовой сдаче одних и тех же анализов, причем в разных клиниках, поскольку зачастую не находят подтверждение ни в лабораторных исследованиях, ни в словах лечащего доктора.

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) – это самый эффективный метод в лечении ипохондрии. Эксперты доказали, что она помогает людям противостоять их убеждениям и исправить иррациональные мысли, а также изменить их проблемное поведение.

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Автор - Юлия Кириенко
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