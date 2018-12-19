Австралийка посетовала на отравление силиконовой грудью

Недавно, британская газета Daily Mail поделилась историей австралийки Шейи Макдауэлл, которая была вынуждена удалить силиконовые имплантаты из груди, так как те «отравляли ее».

Как сообщает издание, жительница города Брисбен, работающая медсестрой в ветеринарной клинике, решила сделать себе операцию по увеличению груди с размера С до размера Е. это произошло семь лет назад, на тот момент девушке было восемнадцать лет. По ее соображениям, данная операция должна была поспособствовать увеличению не только груди, но самооценки.

По происшествии трех лет, девушка впервые почувствовала признаки «отравления» имплантатами, однако благополучно закрыла на это глаза. Макдауэлл списала свое плохое самочувствие на усталость от материнства. Из периодической, усталость перешла в хроническую, к ней добавились маститы - воспаление молочной железы, тревожность, мигрени, экзема, постоянная сухость во рту, боль в суставах, жар и пониженный уровень сахара в крови. Со временем кожа австралийки приобрела желтый цвет, а на лице начали проступать признаки акне - это воспалительное заболевание кожи, вызываемое изменениями сальных желез и их выводных протоков с вовлечением в процесс волосяных фолликулов.

Шейа Макдауэлл сравнила пережитые симптомы с цунами, подчеркнув то, что ее тело требовало неотложной помощи. Девушка призналась в том, что была крайне наивна и не понимала всей опасности происходящего. «Отравление» отразилось и на женском здоровье. Как сообщила австралийка, зачать второго ребенка им с мужем было крайне сложно. На протяжении всей беременности девушка страдала от токсикоза, а кормление ребенка грудью стало невозможным после четырех месяцев. Но врачи не знали в чем причина и не могли оказать ей помощь.

На помощь Шайе пришел интернет. Там девушка сумела найти тысячи подобных ее историй. Вывод был очевиден – во всем были виноваты силиконовые имплантаты. Девушка не медлила и удалила их. Как сообщает газета, на данный момент с ее состоянием все в прялке, поскольку большинство симптомов прошли.

«Отравление силиконовыми имплантатами» не считается заболеванием, поскольку тема является недостаточно изученной.