Медики доказали, что проживание детей в пригородах защитит их от психологических недугов

Известно, что множество людей сталкиваются с психологическими проблемами в процессе взросления. Однако статистика показала, что 55% детей, выросших в пригороде, менее подвержены негативному воздействию городской среды.

После проведения ряда определенных исследований, медики смело могут утверждать, что дети, выросшие вне городской среды, получили в юном возрасте своеобразный бонус – защиту от воздействия негативных факторов, способствующих образованию депрессии. Таким образом, более одного миллиона жителей Дании, за которыми велось наблюдение в рамках эксперимента, показали отличный результат в дальнейшей борьбе с психологическими расстройствами, они просто менее подвержены заболеванию.

Особенностью жизни за город является малый круг социального общения, поскольку зачастую, жители сел более дружны между собой. К тому же, загородная жизнь побуждает людей проводить больше времени на улице, двигаться и самое главное общаться вживую, а не через социальные сети. Ведь несмотря на то, что многие дети живут в крупных и развитых городах, большую часть своего времени они проводят за компьютером и находят себе друзей именно через него. Но как доказали медики, природа оказывает крайне положительное влияние на когнитивное развитие ребенка, благотворно отражаясь на его психике.

По данным статистики, свыше 450 миллионов людей, страдают от депрессии. В Российской Федерации – это около 20% от общего количества населения, возраст которых превышает 16 лет. В Америке – это 16 млн человек, ежегодно.

Исследование проходило с 1985 по 2013 год, с использованием спутников. Так было определено место жительство датчан.

Данный эксперимент показал, что вне зависимости от социально-экономического статуса, уровня урбанизации и семейной истории – это отличный и справедливый вывод.