Стали известны основные причины смерти женщин в России

Росстат провел исследование и выяснил, что в 2017 году всего в России умерли 82,6 тысячи женщин трудоспособного возраста. Одной из самых распространенных причин стали болезни системы кровообращения.

Благодаря проведенному исследованию стали известны основные причины смерти женщин. На первое место вышли злокачественные и доброкачественные образования органов и тканей. От них умерли 19,6 тысяч представительниц женского пола. Причем возраст варьируется от 18 до 54 лет.

Второе место как раз занимают недуги, которые связаны с кровообращением. Тройку лидеров замыкают внешние причины. Ими стали аварии, ДТП, несчастные случаи и умышленные нападения. В данной группе всего погибли почти 16 тысяч женщин. Далее следуют болезни органов пищеварения. От них скончались 9 тысяч россиянок. 8 тысяч женских смертей зарегистрировано от различных инфекций. Болезни, поражающие органы дыхания, стали причиной гибели 2,5 тысяч представительниц женского пола.

В сети пользователи не согласились с приведенными данными. Они уверены, что на самом деле умирает гораздо больше женщин, в частности от онкологии. Среди причин граждане называют несвоевременную постановку диагноза: «Начинают пинать от врача к врачу, тянут время, и в итоге человек, просто обессиливши, умирает». Некоторые при этом настроены оптимистично и уверены, что всё можно поправить.

Напомним, ранее были перечислены основные причины смертности мужчин. Среди них лидирующие позиции занимают инсульты и инфаркты. При этом, по мнению экспертов, к этому приводят различные стрессы, злоупотребление алкоголем и неправильное питание, которое повышает холестерин в организме.