Кровь молочного цвета: врачи столкнулись с необычным явлением

В Германии в одну из клиник обратился мужчина, который пожаловался на головные боли и тошноту. Врачи были крайне удивлены, когда увидели кровь пациента, она оказалась молочного цвета.

В одну из больниц Кельна обратился 39-летний мужчина, которой пожаловался на свое плохое состояние. Он страдал от диабета и обязан был постоянно принимать лекартсва, которые он забывал принять. В самой больнице мужчина потерял сознание, чтобы он не задохнулся, понадобилась дыхательная трубка.

Мужчину пришлось спасать совершенно нестандартным способом.

Молочная кровь у пациента из-за того, что у него в крови оказалось слишком много жира.

Результаты анализов пациента показали чрезвычайно высокий уровень триглицеридов. Такое повышение может привести и к другим серьезным болезням.

Чтобы вывести жир из крови мужчины понадобилось с помощью плазмаферез – забор крови, очистка и возвращение обратно в кровоток.

Однако жира оказалось настолько много, что аппарат забился. Врачам пришлось заменить литр крови и это помогло снизить уровень триглицеридов.

К счастью, спасти мужчину удалось и все процедуры прошли успешно.

Также специалисты отметили, что с подобной ситуацией столкнулись впервые.