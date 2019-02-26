Диетологии составили список из 6 продуктов для весеннего рациона

Сегодня, 09:50 \\ Здоровье

Авитаминоз – это заболевание, которое является следствием длительного неполноценного питания, в котором отсутствуют какие-либо витамины. Чаще всего это происходит в зимний период. Олег Ирышкин - спортивный врач, а также эксперт-диетолог проанализировал ситуацию и составил список из 6 продуктов, способных улучшить ситуацию в организме на начало весны.

 

В первую очередь необходимо разнообразить свой рацион. К этому вопросу необходимо подойти со всей ответственностью, так как, это является самым главным условием для профилактики «витаминного голода» в самом начале весны. Олег Ирышкин рекомендует включить в рацион разнообразные фрукты и овощи, крупы богатые на клетчатку, растительные масла и продукты, содержащие белок.

Во-вторую - стоит обратить внимание на витамин D. Как известно, зима вовсе не отличается солнечной погодой, а содержание витамина в организме напрямую зависит именно от этого. Он содержится в таких продукта, как: семга, сельдь и печень трески.

 

В-третьих - немаловажен витамин С. Его содержание в организме является не просто необходимым, а одним из главных пунктов при восстановлении организма после зимнего периода, подчеркнул специалист. Он содержится в цитрусовых фруктах, болгарском перце и квашеной капусте.

 

В-четвертых – необходимо включить в рацион крупы, поскольку те являются продуктом насыщенным витамином группы В и клетчаткой - компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника. Это способствует улучшению работы нервной системы и мозга в целом.

 

Одним из главных замечаний спортивного врача стал совет по неразвариванию овощей. Ирышкин утверждает, что растительные продукты, подвергаемые тепловой обработке, должны быть приготовлены до такой степени, чтобы оставаться слегка жестковатым. Поскольку доказано, что переваривание уничтожает множество витаминов.

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Автор - Юлия Кириенко
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