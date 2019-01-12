Врачи рассказали, какие продукты необходимо употреблять для повышения потенции и либидо

Не редкость, что мужчинам приходится прибегать к помощи Виагры для повышения своей потенции. В свою очередь врачи-сексологи поделились информацией о продуктах, которые способны не только повысить потенцию, но и либидо. Со слов медиков, эти продукты вполне могут заменить средство для лечения эректильной дисфункции.

Миндаль – первый продукт в списке так называемых веществ, усиливающих половую активность. Как показали исследования медиков, мужчины, которые регулярно употребляли продукт, содержащий в себе большое количество мононенасыщенных жирных кислот, имели самые высокие уровни тестостерона. Кроме этого, миндаль содержит в себе L-аргинин – так называемы «строительные блоки» белков. Получить L-аргинин можно из продуктов питания, в особенности из животных источников белка, таких как говядина и другие типы красного мяса, мясо птицы, рыба, яйца и молочные продукты.

Растения зеленого цвета – продукты питания, способствующие высокому уровню либидо. К ним можно смело отнести: сельдерей, зеленый чай, листовые овощи, авокадо и зелены фрукты. Кроме перечисленной пользы, продукты в целом оказывают положительное влияние на здоровье человека.

Многие знают о пользе рыбы и морепродуктов для организма человека, однако это еще и очень хороший стимулятор для сексуальной активности. Данные продукты способны повышать кровоснабжение в области малого таза.

Клубника – ягода богатая на антиоксиданты, стимулирующие циркуляцию крови в половых органах. Причем как у мужчин, так и у женщин.

Дабы разнообразить свой рацион и принести пользу, сексологи рекомендую попробовать ягоды Асаи, которые в свою очередь увеличивают циркуляцию крови в организме и усиливают сексуальное желание.

Виагру можно заменить природным средством - Перуанской Макой. Корнеплод этого растения содержит большое количество витамина группы В, кальция и аминокислоты, а также способен увеличить выносливость, уменьшить усталость и улучшить либидо у обоих полов.

Эксперты рекомендуют отказаться от алкогольных напитков, однако если не злоупотреблять пивом, то напиток может задержать эякуляцию и оказать положительное воздействие на мужскую потенции.