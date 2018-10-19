Врачи выяснили всю правду об уксусе

Каждый раз, как в интернете появляется статья о больных суставах, органах пищеварения, сердца, почек, печени, тут же параллельно начинается обсуждение пользы и вреда уксуса. Врачи выяснили, действительно ли уксус является все спасающим средством или это только миф.

Эксперты выяснили, что, попадая в организм человека, уксус и сопутствующие его уксусные бактерии, способны повышать кислотность. Это значит, что они создают непригодные для выживания любых болезнетворных бактерий условия. В свою очередь нехорошие бактерии попадают вместе с грязной пищей, а в случае детей с грязными руками. Именно по этой причине, жители Японии очень быстро сметают с прилавков уксусные напитки. В стране восходящего солнца, уксус делают исключительно из риса. То есть из сакэ – популярной японской рисовой водки.

В России уксус нашел другое применение. Хозяйки используют его при приготовлении маринада для солений. Как показала долголетняя практика – это великолепный способ не только для сохранения урожая, но и для обогащения состава полезными свойствами.

В советские времена, на прилавках магазинов появился синтетический уксус - это прозрачный, как вода раствор, с характерным едким запахом. Никто не задавался вопросом о том, из чего было сделано вещество, однако стало известно, что синтетический уксус является продуктом нефтепеработки.

В конечном итоге медики утверждают, что можно пить натуральный уксус, но в разбавленном виде. Главное – это пить хороший уксус с целью нормализации работы пищеварения. Единственными противопоказаниями являются проблемы с кишечником и желудком.

В свою очередь дерматологи рекомендуют не обращать внимание на советы пользователей интернета и не в коем случае не прибегать к помощи уксуса, для того, чтобы размягчить мозоли, свести бородавки или же очистить кожу лица от прыщей.