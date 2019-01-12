Эксперты назвали 5 эффективных способов для быстрой потери веса

Эксперты определили, что вздутие является основной причиной дискомфорта в области живота. Они назвали 5 эффективных способов для быстрой потери веса, за счет избавления от недуга.

Вздутие живота возникает, когда воздух или жидкость, накапливаются в брюшной полости, вызывая ее расширение. Однако вздутие не является болезнью, это скорее типичный симптом основного заболевания или дисфункции в теле. Люди, страдающие этим заболеванием, склонны испытывать постоянное ощущение сытости, давления в животе и, возможно, тошноту, а также боль или судороги.

В первую очередь эксперты рекомендуют сократить употребление соли. Доказано, что человеку необходимо небольшое количество данного минерала в рационе, однако если добавлять его в каждое блюдо и чрезмерно употреблять нездоровую пищу по типу чипсов и сухариков, то наверняка это негативно отразиться на состоянии желудка. Как известно, соль обладает магнетическим свойством притягивания воды и задержки ее в организме, что в свою очередь способно стать причиной вздутия. Эксперты подчеркнули, что если в рационе человека есть капуста и брокколи, то их употребление также стоит свести до минимума.

Если употребление соли необходимо сократить, то бананы наоборот стоит добавить в рацион. В свое время, ученые доказали, что высокий уровень содержания калия снижает показатель натрия в почках. Это свидетельствует о том, что продукты питания, богатые калием, уменьшают уровень задержки воды в организме и снижают артериальное давление. Кроме бананов, такие продукты, как: арбузы, томатный сок, свекла, консервированная форель, бобы и йогурт, в избытке содержат калий.

Немаловажным является увлажнение. Когда в организме человека содержится избыточное количество соли, клетки поглощают и удерживают большое количество воды, это происходит из-за так называемого страха перед жаждой. Именно по этой причине стоит употреблять воду, она поможет клеткам вывести одну воду и принять другую.

Эксперты рекомендует меньше сидеть. Еще ни одному человеку, сидячий образ жизни не принес пользы. Для избавления от вздутия стоит больше двигаться. Однако для того, чтоб не было обезвоживания, стоит принимать больше воды.

Не в коем случае не стоит забывать о посещении врачей. Только медики способны определить реальную причину вздутия в организме человека и назначить соответствующие меры.